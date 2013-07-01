سميح ساويرس "ثري يهوى المخاطر" ضيفا بـ"شخصيات اقتصادية"

بثت قناة العربية عبر برنامج شخصيات اقتصادية "الحلقة الثانية" أمس، حواراً مع رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، حيث سلطت الحلقة الضوء على أعماله وللمشاريع العملاقة وهواياته وحبّه للبحر، والمشاريع التي باتت "أيقونة عالمية" في قطاع السياحة بأصول تتجاوز 2.1 مليار فرنك سويسري.

ويُعتبر سميح ساويرس الإبن الثاني للملياردير المصري أنسي ساويرس، وعلى خطى الأب دخل سميح قائمة فوربس لأغنى الأفراد في العالم، إضافة لأخويه نجيب ونصيف، حيث تقدر الأصول المعلنة لعائلة ساويرس اليوم بـ13 مليار دولار بحسب فوربس 2012.

وُلد سميح في مصر عام 1957، ودرس في المدرسة الألمانية في القاهرة، قبل أن يواصل تعليمه في الجامعة التقنية في برلين، ودخل عالم الأعمال عام 1980، وبدأ مشاريعه بمصنع للبواخر وهو اليوم رئيساً لمجلس إدارة أوراسكوم للتنمية.

فاطمة الزهراء الضاوي التقت سميح ساويرس في مكانه المفضل، ومشروعه السياحي الأول، للتعرف أكثر إلى هذا الوجه الاقتصادي.

وتتوزع مشاريع سميح على 9 دول حول 3 قارات، وهي على أراضٍ تصل مساحتها الى 118 مليون متر مربع.

وقد بدأت قصة سميح بشركة للمنشآت السياحية، وكانت "الجونة" مشروعه الأول، أما التوسع الأول فقد كان في "طابا" مباشرة بعد إدراج الشركة في البورصة المصرية.

وفي عام 2005 دخل رجل الأعمال المصري مشاريع متعددة في الإمارات، ثم عمان عبر مشروع جبل سفاح وشاطئ صلالة، إلا أن نقطة التحول للشركة كانت في 2007، عندما دخل سميح لسويسرا فكانت نقلة نوعيه لأوراسكوم للتنمية.

وفي مصر بدأت الشركة مشاريع جديدة تم إنشاؤها، إضافة إلى دخوله المغرب عبر مشروع "شبيكة السياحي". وبعد ذلك قرر سميح أن يكون إدراج أوراسكوم للتنمية مزدوجاً بين مصر وسويسرا، ويدخل معها لأسواق جديدة.

وتقدر قيمة مشروع "اندرمات" في سويسرا بـ1.8 مليار فرنك سويسري.

وكان سميح قد أعلن عن هذا المشروع في بداية أسوأ أزمة مالية ضربت الاقتصاد العالمي، وهو أمر أثار أسئلة عن شهية الرجل في الدخول للمخاطر، ولم نجد مكاناً أفضل من مقر أوراسكوم للتنمية في ألتدورف لسؤال سميح عن هذه الأمور.