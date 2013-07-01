مسؤول أميركي: السوق تتأقلم مع تراجع صادرات نفط إيران

صرح وزير الطاقة الأميركي، إرنست مونيز، أن سوق النفط العالمية قادرة على التأقلم مع مزيد من تراجع صادرات الخام الإيراني.

وقال مونيز، إن صادرات إيران لم تعد عاملا مهيمنا في السوق، لاسيما مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة والعراق، ووجود احتياطي كبير لدى بعض منتجي "أوبك".

وأضاف الوزير الأميركي، أن السوق قادرة على استيعاب فرض مزيد من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وأكد الخبير النفطي محمد الشطي في لقاء له مع "قناة العربية"، أن الإمدادات في سوق النفط كافية، مما انعكس بدورة على الاستقرار في الأسعار بحدود الـ100 دولار للبرميل. وأشار إلى أن تأثير النفط الإيراني في السوق بحدود 700 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن دول أوبك قادرة على تعويض النقص من إنتاج إيران. ويرى مراقبون وجود خطط توسع للمنتجين كافية لتأمين النقص من النفط الإيراني.