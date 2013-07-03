%190 نمو التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط

كشفت قمة "عرب نت" الرقمية التي عقدت في دبي, إحصائيات مفاجئة في صناعة التقنية الرقمية في الشرق الأوسط، حيث ازدادت التجارة الإلكترونية بنسبة 190%، بين عامي 2012 و2013، وبلغ متوسط قيمة العملية الواحدة 115 دولارا.

كما بلغت أرباح العاملين المستقلين على الإنترنت مليار دولار خلال عام 2012 وحده.

وتحقق التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً في الشرق الأوسط, حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 40 مليوناً، رغم أن هذا الزخم يقابله عدد قليل من الشركات التي توفر منصة إلكترونية لخدماتها لا تتجاوز نسبتها 15%.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي في "Marka VIP" أحمد الخطيب إن عدد أعضاء "MARKAVIP"، نما بـ120% خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن 25%، من مبيعاتهم تتم عن طريق الهواتف الذكية.

أما الرئيس التنفيذي للعمليات في أرامكس اياد كمال فقال إن شحنات أرامكس المطلوبة عبر الإنترنت شهدت نمواً قدره 500%، خلال 3 سنوات.

وتتوقع الدراسات, أن تبلغ َ قيمة المبيعات الإلكترونية في المنطقة 15 مليار دولار، بحلول عام 2015, فيما قد تصل قيمة المبيعات الحاصلة عبر الهواتف الذكية نحو 5 مليار دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ souq.com رونالدو مشحور أن الأجهزة اللوحية تزيد من ساعات تفاعل المستخدم مع المواقع الإلكترونية.

وأضاف مشحور "واحدة من أربع عمليات يتم دفعها عن طريق البطاقة الإلكترونية قبل ثلاث سنوات لم تتجاوز الـ10%، وفي السعودية يفضل المستخدمون استعمال خدمة سداد لتحويل النقود مباشرة من البنك الى العميل".

وتتميز دول الخليج بأن ما يصل إلى 43%، من مستخدمي الشبكة, يقومون بعملية شرائية واحدة على الأقل شهرياً. وتأتي الملابس والإلكترونيات في مقدمة لائحة المشتريات، فيما يمتلك نحو 50% من المتسوقين في الشرق الأوسط بطاقات للدفع الالكتروني، 30% فقط من هؤلاء يستخدمون هذه البطاقات عبر الشبكة و70-80%، يفضلون الدفع عند التسليم.

وبالرغم مما يعرف عن النساء بحبهن للأسواق والتسوق, إلا أن الحالة مختلفة بالنسبة للتسوق الإلكتروني حيث 68%، من المتسوقين هم من الرجال، و32% فقط من النساء.