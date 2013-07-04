أرباح "السعودي للاستثمار" تقفز 46% خلال النصف الأول

سجل "البنك السعودي للاستثمار" أرباحاً خلال الربع الثاني فاقت توقعات المحللين، بعد أن ارتفعت بنحو 44% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتحقق 320.4 مليون ريال، فيما كان متوسط التوقعات عند 284 مليون ريال. كما ارتفعت الأرباح بنحو 2% مقارنة مع الربع السابق.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت الأرباح ارتفاعاً نسبته 46% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى حوالي 635 مليون ريال، وأرجع البنك نمو أرباحه إلى الزيادة في دخل العمليات.

وفي مقابلة مع "العربية" قال الرئيس التنفيذي لـ"البنك السعودي للاستثمار" مساعد المنيفي، "إن أرباح البنك من فروقات أسعار الصرف قفزت بنحو 278% خلال النصف الأول من العام، لتساهم بقوة في دعم أرباح البنك".

وبلغت أرباح البنك من أسعار الصرف 41 مليون ريال في النصف الأول.

وأشار المنيفي إلى أن البنك حقق نمواً على جميع الأصعدة، فيما رفع قيمة المخصصات لتغطي نحو 215% من القروض غير العاملة.

وخلال الربع الثاني ارتفعت محفظة قروض "السعودي للاستثمار" بنحو 36% على أساس سنوي، فيما نمت محفظة الاستثمار 75%.