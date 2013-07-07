احتياطي النقد المصري يهبط 7% في يونيو ومساعٍ لدعم خليجي

هبط احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 1.12 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 14.92 مليار دولار، متراجعاً 7% مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما كشفه "البنك المركزي المصري".

وتعد مستويات الاحتياطي هذه أقل من ثلاثة أشهر من الواردات، وهو الحد الأدنى الذي يعتمده صندوق النقد الدولي مع العلم أن نصفها فقط نقدي أو على شكل أوراق مالية يمكن بسهولة إنفاقها.

وقال وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان: "إن التراجع يعود إلى الأسباب التقليدية حيث زيادة الإنفاق عن الإيرادات، ويأتي هذا بعد سلسلة إيداعات في البنك المركزي من قطر والسعودية وليبيا وتركيا والتي أسهمت من قبل في زيادة الاحتياطي، وبعد توقفها انخفض الاحتياطي لعدم وجود مصادر دخل حقيقية في الاقتصاد المصري، حيث الصادرات في تراجع، والاستثمار الأجنبي الصافي وصل إلى 190 مليون دولار.

وأشار رضوان في مقابلة مع "العربية"، إلى أن معظم هذه الاحتياطيات لا يمكن التصرف فيها، سواء لأنها ودائع أو ديون لشركات البترول التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار.

وقال "إن مشاكل الاقتصاد المصري تعتبر مشاكل متراكمة ولكن الإدارة الاقتصادية خلال العام الأخير لم تكن إدارة اقتصادية بالمعنى المفهوم لإدارة موارد البلاد".

وأشار إلى أن مؤسسة "فيتش" العالمية خفّضت أمس تصنيف مصر إلى "B-" وهو وضع خطير جداً، وبالتالي لو لم تحدث انفراجة ودعم من السعودية والإمارات والاستقرار فسينعكس ذلك على الاقتصاد بشكل خطير.

وحول زيارة محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إلى الإمارات، قال رضوان إن هناك مطلبين من هذه الزيارة، وهما طلب هبات لإقالة الاقتصاد المصري من عثرته من دول الخليج مجتمعه، مثلما فعل الاتحاد الأوروبي مع العديد من دوله. والطلب الثاني هو الحصول على قروض طويلة الأجل بفائدة ضئيلة أو دون فائدة نهائياً، لأن القروض تكون أفيد بكثير من الودائع التي يمكن طلبها في أي وقت.

وكانت تكلفة التأمين على الديون المصرية قد انخفضت مؤخراً بـ80 نقطة أساس إثر الإعلان عن مرحلة انتقالية ورئيس جديد للبلاد. يأتي هذا بعد أن وصلت تكلفة عقود التأمين الى مستوى قياسي عند 900 نقطة أساس بداية الأسبوع.