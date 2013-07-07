مبيعات المتقدمة للبتروكيماويات ارتفعت 24% بالنصف الأول

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "المتقدمة للبتروكيماويات"، عبدالله بن مقبل القرعاوي في مقابلة مع قناة "العربية" أن ترتفع أرباح الشركة خلال العام الجاري بنسبة 50%، بحسب الخطط الموضوعة مسبقاً من إدارة الشركة.

وأكد القرعاوي أن مبيعات الشركة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 24%.

وقال القرعاوي "عامل زيادة المبعات كان له الاثر الأكبر في نمو الأرباح، كون أسعار اللقيم انخفضت بشكل طفيف".

وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت أرباح الشركة 255 مليون ريال، بارتفاع قدره 130%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت "المتقدمة للبتروكيماويات" سبب نمو أرباحها إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض أسعار اللقيم.