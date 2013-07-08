توقعات بإقبال الكويتيين على اكتتاب مشروع الضمان الصحي

أكد رئيس شركة عربي القابضة طارق المعوشرجي في حديث مع قناة "العربية" اقتناع الشركة بالسعر الذي عرضته لشراء حصة في مشروع الضمان الصحي رغم ارتفاعه.

وتوقع المعوشرجي إقبالا كبيرا من المواطنين على الاكتتاب بالحصة البالغة 50%، نظرا لارتفاع العائد المتوقع.

وكان قد عقد اليوم في الكويت المزاد على مشروع مستشفيات الضمان الصحي، حيث تتنافس كل من مجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" وأجيليتي وشركة عربي القابضة وشركة جبلة القابضة على شراء 26%، من رأس مال المشروع، البالغ 230 مليون دينار، أو 820 مليون دولار، حيث سيتم استدعاء 50%، منه في البداية.

وستبلغ حصة المواطنين 50%، فيما ستملك الحكومة الحصة المتبقية.

وبحسب تصريحات الشركة الاستشارية للمشروع فإن العائد الداخلي سيبلغ 16%.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع تم طرحه أمام المستثمرين العام الماضي لكن انسحبت ثلاث مجموعات، مما أدى الهيئة العامة للاستثمار إلى إعادة طرحه بمواصفات جديدة، أبرزها تصغير حجمه.