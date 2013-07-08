طرح شركة مستشفيات الضمان بالكويت للاكتتاب خلال 6 أشهر

قال رئيس اللجنة التأسيسية في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، محمد المنيفي، إن إجراءات تأسيس شركة الضمان الصحي ستبدأ خلال شهرين.

وتوقع المنيفي في تصريحات لقناة "العربية" على هامش مزاد مشروع مستشفيات الضمان الصحي أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام خلال ستة أشهر.

وكان قد عُقد اليوم في الكويت المزاد على مشروع مستشفيات الضمان الصحي، حيث تتنافس كل من مجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" وأجيليتي وشركة عربي القابضة وشركة جبلة القابضة على شراء 26%، من رأس مال المشروع، البالغ 230 مليون دينار، أو 820 مليون دولار، حيث سيتم استدعاء 50%، منه في البداية.

وستبلغ حصة المواطنين 50%، فيما ستملك الحكومة الحصة المتبقية.