توقعات باختفاء السوق الموازية للدولار بمصر خلال أيام

توقع رئيس البنك المصري الخليجي محمد الأتربي اختفاء السوق الموازية للدولار في مصر خلال أيام، بالتزامن مع تدفق حزم المساعدات الاقتصادية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات.

وقال الأتربي في مقابلة مع قناة "العربية" إن الدولار انخفض في السوق الموازية ليقترب سعر الصرف من مثيلاته في البنوك المصرية، وهو ما يعني بدء عودة الثقة في الاقتصاد تدريجياً.

ولفت الأتربي إلى أن تعيين الببلاوي قرار صائب ولديه من الخبرة الاقتصادية ما تساعده في قيادة المرحلة الحالية.

وأكد الأتربي أن الكلمة السحرية الآن هي عودة الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن البنك المركزي لديه إدارة محترفة قادرة على إدارة حزم المساعدات السعودية الإماراتية البالغة 8 مليارات دولار.

يذكر أن قطر كانت قد قدمت مساعدات بـ7.5 مليار دولار منها 5 مليارات وديعة وسندات بفائدة حتى 4.25%.



