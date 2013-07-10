خبير: إنتاج أوبك سيفوق 29 مليون برميل نفط يوميا

توقع الخبير النفطي كامل الحرمي في مقابلة مع قناة العربية أن يرتفع إنتاج أوبك من النفط إلى ما فوق 29 مليون برميل، مشيراُ إلى أنه إذا دعت الحاجة إلى تثبيت سعر النفط عند الـ100 دولار فإن أوبك ستضخ المزيد من النفط.

وقال الحرمي إنه من المتوقع أن يساهم النفط والزيت الصخري في إنتاج المزيد من النفط من خارج مؤسسة أوبك.

وكانت منظمة أوبك قد توقعت تعافي الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بدفع من نمو الطلب من الدول النامية, ليسجل أكبر نسبة نمو سنوية منذ عام 2010، حيث رفعت المنظمة توقعاتها لمتوسط الطلب على النفط إلى 90.68 مليون برميل في اليوم, أي أعلى بحوالي 1%، من مستويات الطلب التي تتوقعها المنظمة للعام الحالي.

وحذرت أوبك من التداعيات المحتملة للاضطرابات الاقتصادية في كل من أوروبا وأميركا والصين على الطلب, إضافة إلى تطبيق بعض السياسات الهادفة لترشيد الطاقة.

من جهة أخرى، قدرت أوبك أن يصل الطلب العالمي على إنتاجها العام المقبل إلى 29.6 مليون برميل يوميا ما يقل بنحو 250 ألف برميل يوميا عن إنتاج المنظمة لهذا العام. وتتوافق هذه التوقعات مع تزايد إنتاج النفط خارج المنظمة وخصوصا في الولايات المتحدة.