مساعدات الخليج تحسن فرص مصر في الحصول على قرض "الصندوق"

توقع رئيس البحوث في المجموعة المالية هيرمس القابضة وائل زيادة أن يحسن الدعم الخليجي الذي حصلت عليه القاهرة مؤخرا من كل من السعودية والإمارات والكويت من فرص حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.

وأضاف زيادة في مقابلة مع قناة "العربية" أن المساعدات كانت متوقعة، لمساندة الاقتصاد المصري في عبور الأزمة المالية الحالية.

وقال زيادة إن هذه الأموال ستستخدم في سد الاحتياجات الأساسية على المدى القصير وستسهم في تفاتدي تعثر الحكومة المصرية وتساعدها في الوفاء بالتزاماتها.

ولفت زيادة إلى أن توقعات هيرمس بشأن الجنيه المصري مقابل الدولار عند 7.20 جنيه لا تزال كما هي إلى أن تتضح الأمور.