تقرير: نشاط العقارات بمصر كان محدوداً في الربع الثاني

قال رئيس مكتب "جونز لانغ لاسال" في مصر، أيمن سامي، إن المستثمرين يترقبون تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ما ينعكس على أوضاع السوق العقارية.

وأضاف سامي في مقابلة مع قناة "العربية" أن المستأجرين للوحدات السكنية يفضلون الابتعاد عن وسط العاصمة بسبب الأحداث والتطورات التي تشهدها القاهرة.

وكان التقرير الفصلي لشركة Jones Lang LaSalle حول سوق العقارات في مصر قد أشار إلى أن نشاط السوق كان محدوداً نسبياً خلال الربع الثاني، إذ إن المستثمرين يؤخرون قراراتهم بشأن العقارات، منتظرين المزيد من الوضوح في ظل حالة عدم اليقين حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.

وصنفت الشركة تباطؤ النشاط إلى فئتين رئيسيتين، الأولى على نحو قرار تكتيكي قصير المدى، إذ يسعى عدد من المستأجرين إلى الانتقال خارج وسط العاصمة إلى الضواحي الأكثر أمناً.

وقد يكون قرار استراتيجي طويل الأمد، فإن بعض المستثمرين يدركون أنه الوقت المناسب للبدء أو الاستمرار في مشاريع طويلة الأجل تهدف إلى الاستفادة من إمكانيات نمو السوق حالما تستقر الأوضاع السياسية.