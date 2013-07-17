تراجع أرباح "التصنيع الوطنية" 40% خلال النصف الأول

قال صالح النزهة المسؤول التشغيلي الأعلى في التصنيع الوطنية في السعودية إنه على الرغم من تراجع هواشم الربح والتي وصلت إلى 40% في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه يأمل تحقيق أرباح في النصف الثاني.

وعلل النزهة في تصريح خاص لقناة "العربية"، أسباب هذه النتائج إلى انخفاض هامش الربح بقطاع ثاني أكسيد التيتانيوم بسبب انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الكميات المنتجة والمباعة في بعض قطاعات البتروكيماويات، مبينا أن سعر الطن لثاني أكسيد التيتانيوم هبط أكثر من ألف دولار.

يذكر أن أرباح شركة التصنيع الوطنية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 47.75 % لتبلغ 303.1 مليون ريال مقابل 580.1 في الربع المماثل من العام السابق وبانخفاض بـ14.72% مقارنة بالربع السابق من 2013.

وكانت الشركة قالت في بيان نشر على موقع السوق المالية "تداول" إن صافي الربح المحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 685.5 مليون ريال مقابل 1104.5 مليون ريال بانخفاض بنسبة 40.83% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ ربحية السهم 0.98 ريال مقابل 1.65 ريال.

وتوقع النزهة ارتفاعا في المبيعات خلال الربع الثالث وتحسنا سيكون ملحوظا، مبينا أن السوق منفتح الأرقام وتتفاوت المبيعات مما سيتيح لزيادة هوامش الربح، وأوضح النزهة أن المواد الخام ارتفعت مؤخرا، مما سبب في ذلك التراجع، بالإضافة إلى انخفاض قطاع الكيماويات وهو ما ضغط على عوائد التصنيع.

وحول توقعه إذا ما سيستمر التراجع لمبيعات الشركة، قال النزهة إنه يتوقع تحسنا كبيرا في الربعين الثالث والرابع بالذات في أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم من خلال "المؤشرات" العامة للسوق، مؤكدا أنه رغم موجة الصيف التي تقل فيه المبيعات، وخاصة في أوروبا التي غالبا ما يتوقف البيع خلال شهر أغسطس، لكن سيكون له مردود إيجابي لمبيعات الشركة.