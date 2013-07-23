قيمة التعلم الإلكتروني السوقية 11 مليار دولار آخر 2013

مع بدء قبول طلبات التسجيل في الجامعات للموسم الجديد, تلقى مبادرات التعلم الإلكتروني أو التعلم عن بُعد رواجاً واسعاً في المنطقة, حيث بات هذا النوع من التعلّم خياراً أمام الطالب وليس الحل الوحيد، خاصةً بالنسبة للموظفين، فهذه البرامج توفر العديد التكاليف والوقت لمن يحتاج لتطوير مهاراته.

والتعلم الإلكتروني أو ما يُعرف بالمعنى العام "التعلم عن بُعد" يهدف إلى جذب طلاب من أماكن متفرقة جغرافياً، حيث لا يمكنهم تحت الظروف العادية الاستمرار في برنامج تعليمي تقليدي.

وبات يحقق انتشاراً واسعاً في ظل توافر الوسائل الرقمية المختلفة، ويتوقع الخبراء نمو هذا القطاع بنحو 80%، سنوياً خلال 3 سنوات قادمة.

وتوقع نائب رئيس قسم التعلم الإلكتروني في بلاك بورد ريك فانسانت في مقابلة مع قناة "العربية" أن تصل القيمة السوقية للتعلم الإلكتروني إلى حوالي 11 مليار دولار عالمياً بنهاية هذا العام، حيث يوجد اليوم العديد من البرامج ذات الجودة العالية والتي تعرض عبر الشبكة بشكل كلي أو جزئي، وهذا النوع من البرامج مناسب للأشخاص الذين لا يمكنهم الالتحاق بدوام كامل.

وأشار إلى أن الفرد الحاصل على شهادة جامعية معدل دخله أكثر بمليون دولار خلال فترة حياته عن فرد بلا شهادة جامعية.

وفيما إذا كان سوق العمل المحلية تتقبل حاملي الشهادات الإلكترونية، قال نائب الرئيس لتطوير المنتجات في Bayt.com عمر طهبوب: "بحسب استفتاء أجراه موقع Bayt.com فإن أكثر من 60%، من الشركات العاملة في المنطقة مازالت تفضل التعلّم التقليدي في الجامعات ولكن نسبة 40%، تعني أن هناك توجهاً إيجابياً أو قبولاً أفضل لحملة شهادات التعلم عن بُعد".

وأضاف: "هناك توجّه في الوقت الحالي إلى برامج التعليم عن بُعد في المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية، لتكون بديلاً عن نظام الانتساب، وتتيح للطالب أيضاً حضور كل المحاضرات، لذلك قامت وزارة التعليم العالي بتأسيس الجامعة السعودية الإلكترونية، في محاولة، لتكون هي السبيل الوحيد أمام الطالب الذي لا يستطيع الالتحاق ببرامج الانتظام.

وأكد ريك فانسانت، نائب رئيس قسم التعلم الإلكتروني في بلاك بورد، أن أغلب وزارات التعليم في الخليج مهتمة بهذا القطاع وتبحث عن طرق لتنظيمه وتطويره وتشجيع القائمين عليه، حيث قامت السعودية مؤخراً بإطلاق الجامعة السعودية الإلكترونية والتي من المتوقع أن ينتسب إليها 200-300 ألف طالب خلال الثلاث سنوات القادمة، تشهد المنطقة تطوراً متسارعاً في قطاع التعلم عن بُعد، وقد نرى خلال السنوات القادمة العديد من البرامج والمعاهد الجيدة والمصدق عليها.

وتظهر في المنطقة مكاتب تبيع شهادات جامعية ودرجات علمية، صادرة عن جامعات غير معروفة، والحصول عليها لا يتطلب الدراسة أو الامتحان أو الحصول على مؤهل سابق، وتبدأ أسعارها بـ2000 دولار للبكالوريوس، و2200 دولار للماجستير، و2400 دولار للدكتوراه، ويستغرق الحصول عليها ثلاثة أشهر فقط، وتستخدم في القطاع الخاص وتحسين الوجاهة الاجتماعية لحاملها.

لذا أكد عمر طهبوب، نائب الرئيس لتطوير المنتجات في Bayt.com، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نقطتين مهمتين: الأولى المزج بين التعلم التقليدي والإنترنت، ممكن أن يدرس الطالب شهادة البكالوريوس في جامعة عادية ثم يكمل الماجستير أو غيره عبر الإنترنت، والثانية موضوع المصداقية والاعتماد، حيث إن الكثير من الشركات مازالت لديها الكثير من علامات الاستفهام على مثل هذه الجامعات، وهنا يأتي دور الطالب في التأكد من أن الجامعة أو المعهد مُعترف به من جهة رسمية.