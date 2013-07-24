السعودية تستثمر أكثر من 100 مليار ريال بقطاع الصحة

ذكر تقرير تلفزيوني أن قسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض يستقبل أكثر من 192 ألف حالة كل عام.

وأشار تقرير لقناة "العربية" إلى أن ما يميز قسم الطوارئ هو الكفاءة العالية في التعامل مع الحالات التي تصل إليه. مبيناً أن هنالك حالة في كل دقيقة تصل قسم الطوارئ.

وبحسب التقرير فإن وزارة الصحة السعودية تولّت بالتعاون مع "جنرال إليكتريك" مهمة تحسين كفاءة المركز، وبعد مرور عام على هذا التعاون، ظهرت نتائج مثيرة للاهتمام، حيث تضاعفت سعة قسم فرز الحالات المرضية بـ3 مرات، كما ارتفع عدد المرضى الذين يستوعبهم قسم الطوارئ بـ70%، فيما انخفض الوقت لاستخراج نتائج الفحوصات الطبية من المختبرات بنحو الثلث.

وبيّن التقرير أن نجاح هذه التجربة جعلها مثالاً لبقية المدن الطبية في المملكة في الوقت الذي يرتفع فيه أعداد المصابين بأمراض العصر، ما يبرز الحاجة إلى إيجاد وسائل سريعة لاحتوائها، وهنا تكمن أهمية الاستثمار في تطوير تقنيات الرعاية الصحية.

وأظهرت أرقام "منظمة الصحة الدولية" مؤخراً، أن نسبة البدانة في السعودية تلامس 30%، في الوقت الذي يعاني فيه نحو الثلث أيضاً من ارتفاع ضغط الدم، بينما تصنّف المملكة من بين أول 10 دول في العالم إصابة بمرض السكري.

وقد خصصت السعودية للقطاع الصحي والرعاية الاجتماعية هذا العام 100 مليار ريال تشكل نحو 12% من ميزانية المملكة.

وأكد التقرير أن التحدي الحقيقي هو ضمان طرق تدفق هذه الأموال في استثمارات بعيدة المدى، وهو ما تدركه وزارة الصحة وتعمل على تحقيقه من خلال شراكات مع القطاع الخاص لضمان نقل وتوطين التقنية التي باتت تعتبر أساساً عند التفكير في أي استثمار صحي على المدى الطويل.