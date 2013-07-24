وزير التموين المصري: أعدنا مفاوضات شراء القمح الروسي

أكد الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، لقناة "العربية"، أن مصر في طريقها للتفاوض مع روسيا خلال الأيام المقبلة لاستيراد القمح، و"سنتطرق خلال المفاوضات إلى الكمية والأسعار والتفاصيل الأخرى لإتمام صفقة قمح".

وكانت حكومة قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أوقفت استيراد القمح من أي دولة، ما خفّض مخزون القمح الاستراتيجي لدى مصر.

وقال أبوشادي إن الحكومة الحالية تسعى لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لـ6 أشهر.

وأضاف أن "الغلطة الكبرى" التي ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي هي وقف استيراد القمح من الدول المصدرة، فالكميات الموجودة لدينا لا تكفي لسد احتياجات المصريين.

وأوضح الوزير "كما أن كميات القمح المزروعة لا تغطي الاحتياجات الداخلية"، مبيناً أن مصر لن تستورد من روسيا فقط، إنما ستقوم بتنويع مصادر الاستيراد مثل أوكرانيا وأميركا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول.

وشدّد على أن الحكومة المصرية يهمها في المقام الأول الكميات المعروضة وجودتها والأسعار المناسبة الموجودة على شاشات البورصات.

وأكد وزير التموين أن مخزون القمح يكفي فقط لـ4 أشهر، وغالبيته من القمح المحلي، لكننا دوماً نتطلع ألا يقل المخزون عن 6 أشهر على أقل تقدير.

وأشار إلى أن القمح المحلي ذو جودة عالية، ويقوم بتبييض القمح المستورد والذي غالباً ما يأتي مائلاً إلى اللون الأصفر.