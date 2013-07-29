وزير النقل: "مترو الرياض" سيشجع المواطنين لترك السيارات

اعتبر وزير النقل العام السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن تكاليف النقل العام ستكون مشجعة للمواطنين كي يتخلوا عن سياراتهم بعد إتمام مشروع "مترو الرياض".

وقال الصريصري في حديث مع "العربية" إنه سيكون بمقدور جميع المواطنين والمقيمين استخدام "مترو الرياض"، حيث ستكون تكاليف النقل مشجعة لتخلي المواطنين عن سياراتهم والتنقل من محطة لأخرى، وهو ما يضمن تخفيف الزحام والوصول إلى أماكن العمل في الوقت المحدد، خاصة أن القطارات ووسائل النقل ستكون دقيقة في توقيت الوصول. مبيناً أن التكاليف ستراعي جميع الفئات في المجتمع.

خطوط تربط العاصمة

لقناة "العربية" إن مشروع "مترو الرياض" نظام نقل متكامل يشمل 6 مسارات كهربائية و4 مسارات للحافلات ويغذي جميع خطوط النقل العام ويحتوي مبدئياً على 6 قطارات.

يُذكر أن الخطوط الستة ستربط جميع أجزاء العاصمة الرياض بطرق رئيسة ومدن خارجية، فالأول يربط "شمال العليا والبطحاء" ويحتوي على 39 محطة، أما الخط الثاني فيسير على محور طريق الملك عبدالله، في حين أن الثالث سيكون بين طريق المدينة المنورة وطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن، أما الرابع فهو يخدم مطار الملك خالد الدولي، في حين أن الخط الخامس يخدم طريق الملك فهد، أما الخط السادس والأخير فيشمل محور طريق عبدالرحمن بن عوف وطريق حسن بن حسين.

جدول زمني لتنفيذ المشروع

إلى ذلك، أكد الوزير جبارة أن المترو يشمل الرياض بأكملها ومن المتوقع أن يخفف الزحام المروري وسيمثل نقلة حديثة بإيقاع سريع، كما سيشكّل مشروعاً جاذباً للمواطنين والمقيمين على السواء.

وأوضح الوزير أن هنالك جدولاً زمنياً لتنفيذ خطوط المشروع، مشدداً على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وتشديده على تنفيذ هذا المشروع بأحدث الوسائل من خلال كبريات الشركات العالمية.

وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين كانت دقيقة بسرعة تنفيذ المشروع خلال الفترة المقررة وهي 4 سنوات، وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام باختيار أفضل تصميم للمشروع، كما تم اختيار أفضل الشركات ذات الخبرات الطويلة في هذا المجال من جميع الدول لضمان التنفيذ في الوقت المحدد له.

عقود بقيمة 22.5 مليار ريال

وحول الفوائد الاقتصادية للمشروع، أوضح الوزير أن مترو الرياض سيشجع العديد من السكان على التخلي عن سياراتهم، وهو فيه توفير طاقة كبيرة من المواد البترولية المستهلكة، بالإضافة إلى قيمة الوقت. مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يدرس كل الأسباب الكفيلة بجذب السكان لاستخدام المترو، لتخفيف أعداد سيارات الأجرة أو تقليص التراخيص في هذا الاتجاه.

يُذكر أن 3 تحالفات حصلت على عقود تصميم وإنشاء شبكة "مترو الرياض" من قبل الحكومة، وبلغت قيمة العقود 22.5 مليار دولار.

كما أن 11 شركة من 10 دول في العالم تجتمع في أكبر مشروع لشبكات النقل في العالم يتم تطويره حالياً، وستبدأ أعمال تصميم المشروع الذي سيضم 85 محطة على الفور، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الأول من العام المقبل، علماً بأنه عند الانتهاء المرحلة الأولى ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمترو 1.1 مليون راكب يومياً.

ومن جهتها، أوضحت الهيئة العليا لتطوير الرياض أنه تم تحديد 32 موقعاً لنزع الملكيات التي يمر بها المترو. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق في أبريل 2012 على تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض، ليشمل القطارات والحافلات خلال 4 سنوات.