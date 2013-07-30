مكاسب قوية لسهم "زين" السعودية بعد تمديد القرض

بعد أكثر من عام ونصف على مرور التاريخ الأساسي لاستحقاق تمويل المرابحة المشترك, وللمرة الـ11, حصلت شركة زين السعودية على موافقة المصارف الممولة لتمديد موعد استحقاق هذا القرض لمدة 5 سنوات حتى تاريخ 31 يوليو من عام 2018.

يأتي ذلك بعد أن سددت الشركة جزءا من القرض من مواردها النقدية, لتصبح قيمته المتبقية 2.3 مليار دولار.

وبحسب الاتفاقية التي توصلت إليها الشركة سيتم سداد القرض بشكل تدريجي، حيث سيُستحق 25%، من أصل القرض المتبقي خلال السنتين الرابعة والخامسة من مدة التمويل، فيما سيسدد المبلغ المتبقي بتاريخ الاستحقاق النهائي.

إضافة إلى ذلك, تم خفض هامش المرابحة بنحو ثمانية عشر في المئة أو ما يعادل 75 نقطة أساس, مع إمكانية خفضها مجدّداً اعتماداً على تحسّن المؤشرات الائتمانية للشركة.

وتعليقا على التأجيل المتكرر لاستحقاق التمويل المشترك هذا, أكد رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية, فهد الدغيثر, في حديث سابق مع "العربية" في يونيو الماضي, أن سبب التأجيل يعود إلى رفض الشركة لمقترحات البنوك سعيا للحصول على أفضل الشروط لإعادة هيكلة القرض والتي ستصب في مصلحتها مستقبلا.

يُذكر أن هذا القرض حصلت عليه زين في عام 2009 بقيمة مليارين وأربعمئة مليون دولار, بغرض توسيع شبكتها، وكان تاريخ استحقاقه الأساسي في يناير من عام 2012.

ويمثّل هذا التمديد المرحلة الأخيرة ضمن جهود شركة زين السعودية لإعادة تنظيم مركزها المالي. حيث كانت الشركة قد رتبت في يونيو من عام 2012 اتفاقية ضمان ائتمان قيمتها 325 مليون دولار. كما أجرت زين السعودية عملية إعادة هيكلة لرأس المال وإصدار أسهم حقوق أولوية خلال يوليو من العام الماضي. هذا بالإضافة إلى إعادة تمويل القرض الثانوي البالغ 600 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات خلال يونيو الماضي.

تجدر الإشارة أيضا الى أن زين السعودية وقعت اتفاقية مع وزارة المالية السعودية تقضي بتأجيل دفع مستحقات الدولة على الشركة المتعلقة بحقوق الامتياز السنوية, ودفعها على أقساط ابتداء من عام 2021. حيث كان من المفترض أن تدفع زين السعودية 800 مليون ريال سنويا خلال السبع سنوات القادمة بحسب تقديرات الشركة.

وفي تعليقه على اتفاق زين السعودية مع وزارة المالية, قال فهد الدغيثر, رئيس مجلس إدارة الشركة في لقاء مع العربية الشهر الماضي, أن الاتفاق سيمهد للشركة توقيع اتفاقيات أفضل مع الدائنين.

يشار الى أن شركة زين السعودية تواجه منافسة حادة من قبل شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي في السوق السعودية. وقد تأسست الشركة بعد فوز تحالف شركة زين الكويتية بالرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية في عام 2007 مقابل 6 مليارات ومئة مليون دولار. وتمتلك زين الكويتية حصة سبعة وثلاثين في المئة في زين السعودية.