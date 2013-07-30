26 مليون دولار أرباح صافية لطيران الجزيرة في 6 أشهر

حققت مجموعة "طيران الجزيرة" أرباحا صافية قدرت بـ7.5 مليون دينار كويتي (26.3 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي بربحية للسهم بلغت 17.84 فلس وبزيادة نسبتها 95% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي إن المجموعة أبرمت خلال النصف الأول صفقة تمويلية مع بنك الكويت الوطني والبنك الألماني (دي.في.بي-اس.إي) لشراء الطائرات الثلاث المتبقية من طلبية وضعتها المجموعة لدى "إيرباص" لشراء 15 طائرة جديدة من طراز (ايه 320).

وأضاف بودي أن المجموعة تسلمت في يونيو الماضي طائرة (إيرباص) جديدة من طراز (ايه 320) ليرتفع بذلك عدد الطائرات في أسطولها التي تسلمتها منذ عام 2005 إلى 13 طائرة من الطراز ذاته، مبينا أن الطائرتين المتبقيتين من الطلبية سيتم استلامهما في أكتوبر المقبل وفي شهر مايو 2014.

وفي سياق متصل، قالت المجموعة في بيان صحافي اليوم إن الأرباح الصافية للربع الثاني من العام الحالي بلغت 3.9 مليون دينار (13.7 مليون دولار) بزيادة نسبتها 36% عن الفترة المماثلة من عام 2012، مشيرة إلى أن هذه الأرباح تأتي للفصل الثاني عشر على التوالي.

وأضافت المجموعة أن الإيرادات في النصف الأول بلغت 30.8 مليون دينار (108 مليون دولار) بزيادة نسبتها 9% عن النصف الأول من العام الماضي بينما بلغت الأرباح التشغيلية 9.5 مليون دينار (33.3 مليون دولار) في النصف الأول لعام 2013 بزيادة نسبتها 48% عن النصف الأول من 2012.

وذكرت الشركة أن عدد المسافرين في النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 4.1% عن النصف الأول من 2012 في حين بلغ معدل إشغال المقاعد نسبة 70%.

وأوضحت مجموعة طيران الجزيرة في بيانها أن قيمة أصولها الحقيقية بلغت 145 مليون دينار (509 ملايين دولار) في النصف الأول من العام الحالي بينما بلغ الاحتياطي النقدي 47 مليون دينار (165 مليون دولار).