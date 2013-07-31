العمر: ارتفاع أصول بيت التمويل إلى 55 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر لقناة "العربية" إن خطاب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل يومين جاء واضحاً من خلال التشديد على أهمية استمرار عجلة التنمية، وعدم توقفها لِأي سبب كان.

وبين العمر أن الحكومة رصدت قبل عامين ميزانية خطة التنمية والتي بلغت 135 مليار دولار، 30% منها للمستشفيات والبنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق السكنية.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد شدد في كلمته بمناسبة العشر الأواخر في الكويت على أهمية تحريك عجلة التنمية في الكويت بعيدا عن الصراع والاختلاف المؤدي إلى قصور الهمة وبطء الإنجاز.

وأكد الأمير أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة ستشهد فيها البلاد انطلاقة واعدة نحو آفاق من التقدم والتنمية والعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية وإقامة المشاريع الحيوية الكبرى وذلك من خلال التعاون المثمر والبناء والمأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جهته، أوضح العمر أن الأمير دعا إلى زيادة آلية الصرف ضمن خطة التنمية حسب الجدول المعتمد.

وفي سياق آخر، أوضح العمر أن بيت التمويل الكويتي جنب 103 ملايين دينار(362 مليون دولار) كمخصصات احترازية في النصف الأول من العام.

وكانت النتائج المالية التي أعلنها بيت التمويل الكويتي اليوم أظهرت ارتفاع أرباحه 21% إلى 26.8 مليون دينار (94.2 مليون دولار)في الربع الثاني مقابل 22 مليون دينار قبل عام.

وبين العمر أن بيت التمويل دخل إعادة هيكلة، وقطع شوطا كبيرا خلال العامين الماضيين، من خلال ارتفاع نتائج عوائده وزيادة حقوق المساهمين التي وصلت إلى 9% في النصف الأول من هذا العام.

مشيرا إلى أن بيت التمويل يركز في عمله على خدمة العميل والتوسع في عملياته خارج الكويت، مؤكدا أن أصول بيت التمويل زادت 14% حيث وصلت إلى 55 مليار دولار.

وحول الديون المتعثرة، قال العمر إن حجم التغطية للديون المتعثرة تحسنت من 11% إلى أن وصلت اليوم إلى 6%، وهو ما يثبت استراتيجية بيت التمويل الناجحة.