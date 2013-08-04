العقارات المتحدة تحقق 20 مليون دولار أرباحاً في 6 أشهر

حققت شركة العقارات المتحدة صافي أرباح بقيمة 5.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 20.9 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، في حين بلغ صافي ربح الشركة للربع الثاني 13.9 مليون دولار أميركي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة، المهندس محمد أحمد السقاف في لقاء له مع قناة "العربية"، إن الأرباح القوية للشركة جاءت من خلال تنظيم وتفعيل محفظة الشركة العقارية، إضافة إلى مبادرات تطويرية واستراتيجيات تأجيرية وصفقات البيع وعمليات التمويل. وأشار إلى أن الشركة قامت بالنظر في بعض الأصول غير المدرة للدخل وتطويرها المباشر أو بيعها بالسعر المناسب، بحيث وصلت قيمة الصفقات المباعة إلى 13 مليون دينار صفقات نقدية.

وأضاف أن مشروع صلالة غاردنز مول، وهو أحدث مشاريع الشركة الذي دخل في المرحلة التشغيلية، كما بلغت المساحة الكلية المؤجرة نسبة مرتفعة جداً.