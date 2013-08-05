سعود بن ثنيان: السعودية تتجه لصناعة السيارات

قال الأمير سعود بن عبدالله ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن مشاريع "عملاقة" ستدشن في القريب العاجل تشارك فيها عدد كبير من الشركات العالمية مؤلفة من 20 دولة، مبينا لقناة "العربية" أن هذه المشروعات تخلق فرصا كثيرة للصناعات الثانوية وتمنح فرصا لصغار المستثمرين.

وأكد الأمير سعود أن المملكة اليوم تتجه لصناعة السيارات والبلاستيك وغيرها مع وجود استراتيجية واضحة وكبيرة لتلك المشاريع المستقبلية.

وكان خادم الحرمين الشريفين دشن ووضع حجر الأساس لمشاريع صناعية بتروكيماوية تكريرية وتحويلية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة 327 مليار ريال من شأنها رفع إجمالي حصة المملكة من سوق البتروكيماويات العالمي إلى أكثر من 12% بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى نحو 100 مليون طن سنوياً ورفع الطاقة التكريرية إلى 20 ألف برميل سنوياً ورفع حجم الاستثمار إلى أكثر من ترليون ريال.

وأشار الأمير سعود إلى مشاريع ضخمة بين شركة أرامكو وشركات عالمية أخرى من بينها توتال وداو كيميكال كومباني، لإنشاء وتملك وتشغيل مجمع عالمي المستوى ومتكامل لإنتاج الكيماويات في بتكلفة تتجاوز الـ 75 مليار ريال، وهو مشروع يعد الأضخم عالمياً من حيث إنشائه في مرحلة زمنية واحدة، حيث يحتوي المجمع على 26 مصنعاً، وينتج أكثر من 48 منتجاً، بطاقة إنتاجية تزيد على 5 ملايين طن سنوياً.

وقال إن بناء الجبيل2 وينبع2 والتي كانت بمثابة أحلام أصبحت حقيقة واقعية جسدها على أرض الواقع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.