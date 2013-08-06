الأمير سلطان: "نقلة" سياحية ستشهدها السعودية خلال عامين

قال الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، لقناة "العربية" إن نمو الإقبال على السياحة المحلية ارتفع بشكل غير متوقع، رغم أن هذا النمو لا يقابله مشاريع سياحية ضخمة موازية أو بنفس الإيقاع، لعدة أسباب من أهمها لا زالت الكثير من المشاريع تركز على البنى التحتية.

وكانت تقارير اقتصادية ذكرت أن السعوديين أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال على السياحة الخارجية فقط في العام الجاري.

وبيّن الأمير سلطان أن المملكة لا تركز على القطاع السياحي فقط إنما جميع القطاعات ومنها القطاع الصناعي، ولديها مشاريع عملاقة على جميع الأصعدة، وهو ما يجعل بعض المشاريع لا تنطلق بالسرعة المأمولة.

وأوضح أن المملكة مختلفة عن بعض الدول الخليجية بحجم مساحتها الكبيرة، فإن كانت بعض الدول تعتبر السياحة عصباً سياحياً لاقتصادها فإن المملكة تعتبر السياحة عصباً لفرص العمل في المستقبل القريب.

وقال الأمير سلطان إن المملكة أمامها الكثير من المشاريع منها مشروع "العقير"، وهو يعد مشروعاً ضخماً، ولن يستقطب فقط المواطنين إنما سيكون نقطة جذب لجميع الخليجيين.

وكانت هيئة السياحة انطلقت في مشاريع بالمليارات تصب في السياحة الداخلية، ومن أهم تلك المشاريع السياحية المقبلة تطوير ساحل العقير كوجهة ساحلية واسعة النطاق.

وأشار الأمير سلطان إلى "أننا نراهن على العامين المقبلين لطرح مشاريع وستكون "نقلة" في السياحة".

وقال إنه "لا يمكن مقارنة المملكة بمدينة دبي التي تعتمد على السياحة بشكل كامل، ونحن قدمنا مشاريع سبقت مشاريع أنجزت في دبي لكن لا تزال في طريقها للتمويل".

وأكد الأمير سلطان أن الهيئة تسابق الزمن ليكون بلد بحجم المملكة وفيها إمكانات هائلة أن تتحول إلى مركز جذب سياحي متكامل.