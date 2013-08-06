المديفر: مشروع معادن سيكون لاعبا مؤثرا بصناعة الفوسفات

قال خالد المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، إن مشروع "معادن للفوسفات" يعد مشروعاً كبيراً وعملاقاً، مؤكداً لقناة "العربية" أنه سيكون ضمن أكبر اللاعبين المؤثرين في صناعة الفوسفات.

وحول كيفية تمويل المشروع، قال المديفر إنه تم الحصول على قرض دوار بقيمة 9 مليارات ريال.

وبيّن المديفر أن الطلب العالمي على الفوسفات سيشهد زيادة كبيرة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد السكان، في مقابل زيادة الطلب على الغذاء، خاصة في المناطق الآسيوية، وبشكل خاص في جنوب وشرق القارة.

وكانت "معادن" وقعت أمس الاثنين، اتفاقية الشراكة لمشروع "معادن للفوسفات" في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بمنطقة الحدود الشمالية.

وبحسب الاتفاقية، فإن "معادن" ستستحوذ على 60% من المشروع، مقابل 25% لشركة موزاييك و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتطوير مجمع متكامل لإنتاج الفوسفات في السعودية.

ووفقاً لـ"معادن" فإن المشروع المشترك سيشكل أول مشروع صناعي استثماري رئيس في مدينة وعد الشمال، ويوفر حوالي 1500 وظيفة مباشرة و2300 وظيفة غير مباشرة (موظفي المقاولين للخدمات الدائمة للمشروع).

وتبلغ تكاليف المشروع الأولية التقديرية حوالي 26 مليار ريال، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المنشآت الجديدة أواخر عام 2016، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 16 مليون طن سنوياً، تمثل المنتجات النهائية منها 3 ملايين طن تقريباً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وأكد حينها المهندس خالد بن صالح المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، أن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وذلك على طراز حديث وبمعايير عالمية مماثلة للمدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير.

وتوقع المديفر أن يتم الانتهاء من توقيع عقود الهندسة والمشتريات والبناء قبل نهاية العام الحالي 2013، والبدء في أعمال الإنشاءات في الموقع العام المقبل 2014. ويتوقع الشركاء والمستشار المالي إتش إس بي سي (HSBC) أن يتم إتمام تمويل هذا المشروع في الربع الرابع من هذا عام 2013.