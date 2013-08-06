خبير: أسواق الخليج تأخرت في التعافي.. لكنها تخطت الأزمة

قال العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية محمد علي ياسين في مقابلة مع قناة "العربية" إن أسواق الإمارات فاجأت الجميع بالارتفاعات القوية خلال شهر يوليو حيث وصلت إلى 14%.

وطالب ياسين بالمحافظة على المكاسب التي حققتها الأسواق الإماراتية، باعتبارها إنجازاً قوياً في أسواق الأسهم.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات اليوم على ارتفاعه بنحو 0.74%، إلى مستوى 2674 نقطة، بتداولات كبيرة وصلت إلى 891 مليون درهم، فيما أغلقت سوق أبوظبي اليوم على ثبات مع ميل طفيف جداً للتراجع، ينهي المؤشر التعاملات عند مستوى 3929 نقطة.

وبيّن ياسين أن مستويات السيولة مرتفعة، وأنها عادت لتقترب من نفس المستويات التي كانت عليها في 2007.

واعترف بمخاوف لبعض الشركات خصوصاً في ظل استثنائية أداء أسواق الإمارات خلال شهر رمضان، مؤكداً أن الأزمة انتهت تماماً وتم إغلاق الدفتر الأسود.

وأشار ياسين إلى أن أسواق الخليج تأخرت في التعافي مقارنة بأسواق الأسهم العالمية مثل طوكيو وأميركا، لكن تم تخطي كل ذلك، مؤكداً أن الأسواق الخليجية أمامها فرصة للصعود لتعكس عمليات التطوير، بعد معاناة استمرت أكثر من 3 سنوات، إلا أننا بدأنا اليوم اللحاق بالصورة الحقيقية للاقتصاد.

وقال إن التوجه الحقيقي نحو أسهم الشركات ذات الريع المرتفع خصوصاً في قطاعي البنوك والاتصالات، بيد أنني أتمنى عودة قطاع العقارات.