"الظاهرة" الإماراتية تستصلح 30 ألف فدان في توشكى

قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر، الدكتور علي إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"العربية": إن شركة "الظاهرة" الإماراتية بدأت خطوات جادة لاستصلاح 30 ألف فدان في مشروع توشكى، مشيراً إلى أنه تم تذليل الصعوبات التي كانت تواجه الشركة سابقاً فيما يتعلق بتوصيل المياه والكهرباء.

وأوضح أنه لدى انتهاء الشركة من استصلاح أول 30 ألف فدان يمكنها أن تحصل على 30 ألف فدان أخرى إذا رغبت في ذلك وهكذا، في إطار الاتفاق على قيامها باستصلاح 100 ألف فدان على مراحل.

وأضاف إسماعيل أن الهيئة تطرح 340 ألف فدان في توشكى أمام المستثمرين العرب والمصريين، مشيراً إلى رغبة الحكومة في جذب المزيد من الشركات العربية للاستثمار في توشكى وشرق العوينات.