الزبن: إدراج "ألافكو" الكويتية ينحصر في لندن ونيويورك

قال رئيس مجلس إدارة "ألافكو" لشراء وتأجير الطائرات في الكويت، أحمد الزبن، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، إن خيارات الشركة للإدراج الأجنبي تنحصر في بورصتي لندن ونيويورك.

ولفت الزبن إلى أن الجمعية العمومية وافقت على إدراج جزء من أسهم الشركة بما لا يقل عن 30% من أسهمها في إحدى البورصات العالمية.

وأضاف أن الإدراج سيكون "ثانوياً" وعلى شكل شهادات إيداع، مبيناً أن عملية الإدراج ستتم في الربع الأول من عام 2014.

وأوضح الزبن أن جميع مساهمي الشركة سيحق لهم المشاركة بالنسبة المطروحة من خلال بيعها بسعر سيتم تحديده إلى الجهة الشارية بعد تقييم السعر العادل للسهم.