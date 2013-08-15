رئيس هيئة قناة السويس: الحركة طبيعية ولم تتأثر بالأحداث

أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش في لقاء مع "العربية"، أن حركة الملاحة في القناة لم تتوقف أبداً، وأنها تسير بشكل طبيعي، كونها مرتبطة بالتجارة الدولية وليس بالأحداث السياسية، في إشارة لأحداث فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف أن القناة شهدت يوم الجمعة الماضي أعلى حركة مرور منذ تأسيسها.

وكانت الأحداث الأخيرة وما أسفرت عنه من مئات القتلى والجرحى قد أثرت في حركة المصارف التي أغلقت أبوابها اليوم وكذلك البورصة المصرية.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس في حديثه لـ"العربية" إلى أن الحركة اليومية بلغت 68 سفينة يومياً خلال الأسبوع الماضي.