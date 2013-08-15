ارتفاع أصول بنك "وربة" الكويتي إلى 220 مليون دينار

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك وربة الكويتي، جسار الجسار، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن البنك قام بتعيين مدير لإدراج البنك.

وأضاف الجسار "موعد إدراج البنك في البورصة الكويتية سيكون قبل الخامس من سبتمبر المقبل".

وكان بنك وربة المملوك بنسبة 76%، للمواطنين الكويتيين بالتساوي، تكبد خسائر خلال السنة المالية الماضية بلغت 1.9 مليون دينار، أي بانخفاص نسبته 36%، مقارنة مع عام 2013.

وأوضح أن المحفظة التمويلية للبنك تضاغفت 7 مرات، فيما زادت الودائع 5 مرات، ونمت الإيرادات التشغيلية من 3 إلى 8 ملايين دينار، كما ارتفعت الأصول من 120 إلى 220 مليون دينار.

وأشار الجسار إلى أن البنك يتفاوض مع عدد من المستثمرين المحليين والأجانب لإقراضهم، ومن المتوقع أن تظهر نتائج تلك المفاوضات خلال المستقبل القريب.