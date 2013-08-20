تداول: آلية حقوق الأولوية تتيح سهولة تقييم المحفظة

قال مدير إدارة تطوير السوق المالية السعودية "تداول"، طارق المشرف، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تداول الحقوق لن يؤثر على قيمة وأداء مؤشر السوق.

وكانت السوق المالية السعودية قد أطلقت الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، وكشفت أن هذه الآلية ستطبق فعلياً مع أول عملية زيادة رأسمال عبر طرح حقوق أولوية تقوم بها إحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق.

ولفت المشرف إلى أن هذه الآلية ستضيف وضوح أكثر للمستثمرين عند زيادة رأس المال وبالتالي سهولة تقييم المحفظة.

وقال المشرف: "ليس بالضرورة أن يعبر السعر الاسترشادي للحق عن سعر الإغلاق".

وأكد المشرف أن تذبذب سهم الشركة سيطبق على الحق.

وأشار مدير إدارة تطوير السوق المالية السعودية إلى أن السعر الاسترشادي مبنيّ على سعر الشركة بعد زيادة رأس المال مطروحاً منه سعر الطرح.