النوري: تتم دراسة عطاء 13 شركة لبناء أكبر مطار بالعراق

أكد المستشار الإعلامي لوزارة النقل العراقية كريم النوري في مقابلة مع قناة "العربية" أنه تجري دراسة عطاءات مقدمة من 13 شركة من أصل 42 شركة دولية ومحلية، لبناء أكبر مطار في العراق وذلك في مدينة كربلاء.

وأضاف النوري أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركات المقدمة لبناء المشروع، فإنه سيتم اللجوء إلى التمويل الحكومي.

وأشار إلى أن اختيار محافظة كربلاء لإقامة المطار لتوسّطها بين 4 محافظات، وبالتالي فاختيار المكان له أبعاد تتعلق بالوفود السياحية حيث يقترب من العاصمة بغداد.

ولفت المستشار الإعلامي لوزارة النقل العراقية في حديثه لـ"العربية" إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل.

وقال إن الحكومة العراقية ستركز على اختيار شركة لها سابقة أعمال في تنفيذ مشروعات مماثلة، وذلك لضمان تنفيذ المشروع بمواصفات وجودة عالية.

وأكد النوري أن عام 2020 سيكون المرحلة الأخيرة لاستيعاب 20 مليون مسافر عبر المطار، مشيراً إلى أن شركة فرنسية قامت بتصميم المطار الجديد.

ومن جهة أخرى كشفت الحكومة العراقية عن خطة لبناء أكبر مطار في البلاد يقع في مدينة كربلاء بتكلفة 2.5 مليار دولار. وقالت مصادر لمراسل قناة "العربية" في وقت سابق إن المطار الجديد سيحمل اسم مطار "الفرات الأوسط"، وسيكون مدنياً، علماً بأن مدينة كربلاء تحوي مطاراً تجارياً بنفس الاسم.

وقالت الحكومة إنها ستكشف النقاب الأسبوع المقبل عن أسماء مقاولين إقليميين ودوليين طلب منهم تقديم عطاءات لبناء المطار الجديد الذي تبلغ طاقته 20 مليون مسافر سنوياً.

يُذكر أن مطار "الفرات الأوسط" سيكون أكبر من مطار بغداد الدولي الذي كان في الثمانينات أحد أكبر المطارات في الشرق الأوسط، حيث كلف بناؤه عام 1979 نحو 900 مليون دولار، وتصل طاقته الاستيعابية نحو 7.2 مليون مسافر.

