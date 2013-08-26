الحرمي: التوترات السياسية والمضاربات أثرت في سعر النفط

أكد كامل الحرمي في لقاء له مع قناة "العربية" أن ما يؤثر على سوق النفط هو الأزمة السورية والاضطرابات السياسية في مصر، بالإضافة إلى عنصر المضاربات من البيوت المالية الكبرى.

وأضاف أن الأسعار مناسبة ومستقرة وهي بحدود الـ111 وقد تصل لـ115 دولاراً للبرميل بحسب توقعات "جولدمان ساكس"، وارتفاعها يعد انعكاساً لما يحدث اليوم من اضطرابات في الساحة السياسية في سوريا ومصر.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط تستهلك كميات أكبر من الخام خلال فترة الصيف، غير أن الإمدادات في الأسواق من النفط الخام والمشتقات كافية. وتوقع أن لا تشهد الساحة النفطية المزيد من الارتفاعات خلال الربع الأخير من العام، حتى لو تطورت الأوضاع السياسية واقتضت ضربة عسكرية على سوريا.

وأضاف أن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية لا يزال قوياً ويتحسّن، حيث بلغت صادرات أميركا من الفحم والنفط الخام في حدود 52 مليار دولار خلال عام 2010، في حين وصلت صادرات أميركا من الفحم والمنتجات النفطية في نهاية شهر 6 من العام الحالي حدود الـ110 مليارات دولار، بالإضافة الى انخفاض نسبة البطالة، وهو مؤشر إيجابي.

وتوقع بدوره أن تستقر أسعار النفط بحدود الـ100 دولار في المستقبل القريب.

