"أو إس إن": لا جدول زمنياً حالياً لطرح عام أولي

قامت شركة OSN التي تمتلك شركة مشاريع الكويت القابضة 60% منها، بالاستحواذ الاستراتيجي على شركة Pehla Media & Entertainment، الأمر الذي سيتيح لها تقديم 40 قناة تلفزيونية من منطقة جنوب آسيا.

وقال ديفيد بوتوراك - الرئيس التنفيذي لـ"أو إس إن" في لقاء له مع قناة "العربية" إن مشروع طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام غير مطروح في الوقت الحالي، وإن الشركة تنتظر نتائج الدراسة الاستراتيجية التي تعدها شركة "روتشيلد".

وأضاف "ليس هناك جدول زمني لطرح عام أوليّ في وقت سابق أعلن مساهمونا عن تعيين شركة "روتشيلد" لإجراء مراجعة استراتيجية، وسيتم مناقشة الخيارات المطروحة أمام الشركة عند إتمام الدراسة. ولكن حالياً ليس هناك خطة لطرح عام أولي".

يُشار الى أن تمويل الاستحواذ على بيلا PEHLA تم من خلال التدفقات النقدية من عمليات الشركة، إلى جانب ديون حصلت الشركة عليها من البنوك.