رئيس موانئ دبي العالمية: سيولة الشركة 2.5 مليار دولار

أكد رئيس موانئ دبي العالمية، سلطان بن سُليِّم، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن موازنة الشركة قوية بنقد يبلغ 2.5 مليار دولار، مضيفاً أن الشركة تموّل مشاريعها ذاتياً.

وأضاف بن سُليِّم "الشركة كانت تتوقع حاجتها إلى مليار دولار من البنوك، إلا أنها وجدت أن بإمكانها تمويل معظم المشاريع ذاتياً".

وحول نية الشركة إصدار سندات أو صكوك مستقبلية قال بن سُليِّم "مثل هذا الإصدار له علاقة بتكلفة التمويل، لذلك عادة ما تقوم الشركة بدراسة التكلفة التشغيلية والقروض، وفي حال وجدت الشركة أن إصدار السندات والصكوك هو أوفر من القروض يتم اللجوء إليها، إلا أن الشركة ما زالت تجد أن القروض طويلة الأجل لديها تكلفتها قليلة جداً".

وقال بن سُليِّم إن الشركة تعمل في ثلاث مناطق حول العالم، هي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، والمنطقة الثانية آسيا والمحيط الهادي في القارة الهندية، أما الثالثة فهي الأمريكيتان الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى أستراليا.

وأشار إلى أن أداء الشركة كان في معظم المناطق جيداً باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادي، بسبب التراجع الملحوظ لاقتصادات هذه المنطقة بسبب تحديات الأسواق، ومن أبرزها تراجع نمو الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى انخفاض العملة الهندية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة لم تتفاجأ بأدائها، لأنها كانت قد توقعت هذا الانخفاض، نظراً للدراسات التي أجرتها مسبقاً على هذه الأسواق، وعلى الرغم من ذلك لم تسجل الشركة أية خسائر تذكر، متوقعاً أن يسجل أداء الشركة أداء أفضل في هذه المنطقة السنة المقبلة.

وأشار بن سُليِّم إلى أن الشركة استطاعت أن تعوض هذا التراجع في موانئ نشطة في كل من أميركا وأميركا الجنوبية وأستراليا والشرق الأوسط.

وحول بيع الشركة بعض أصولها في هونغ كونغ قال سلطان بن سُليِم إن هناك بعض الأسباب التي دفعت الشركة لبيع هذه الأصول، منها العرض المقدم لتلك الأصول، حيث وجهت الشركة عائدات بيع تلك الأصوال إلى موانئ أخرى تعطي الشركة عائدات أفضل من تلك التي كانت تجنيها في هونغ كونغ، وحاجة الشركة إلى استخدام هذه العائدات في مناطق تشهد نشاطاً وأداء أفضل لها.

وعن بداية عمل الشركة قال بن سُليِّم إن الشركة بدأت نشاطها بين عامي 2006 و2007، في 25 ميناء حول العالم، ليصبح عددها في الوقت الحالي 65 ميناء، لتأتي متوافقة مع سياسة الشركة في النمو.

وتطرق بن سُليِّم إلى نمو الطاقة الحالية للشركة في بعض المناطق، حيث قال إن الطاقة الاستعيابية في دبي تبلغ حالياً 5 ملايين حاوية، وفي نوتردام 2.3 مليون حاوية، أما في لندن فتبلغ 1.6 مليون حاوية.

وتحدث بن سُليِّم عن النظرة المستقبلية للشركة، حيث أشار إلى أن الجهود تنصب حالياً على منطقتين هي إفريقيا وأميركا الجنوبية، نظراً للنمو الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده تلك المنطفتين، بالإضافة إلى دراسة الشركة بعض العروض المقدمة من بعض الدول للعمل هناك.