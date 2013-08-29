مصر تطرح مشاريع استثمارية كبرى على السعودية والإمارات

قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بلاده طرحت مشاريع استثمارية كبرى على السعودية والإمارات، مضيفاً أن مصر تستهدف نمواً بواقع 3.5% هذا العام.

وأضاف العربي أن خطة لتحفيز الاقتصاد تشمل استثمارات إضافية بقيمة 22 مليار جنيه.

وقال وزير التخطيط لـ"العربية" إن الحكومة توجه الأموال للاستثمارات العاجلة التي قاربت على الانتهاء من تنفيذها.

ولفت إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه، أو ما يعادل 3.2 مليار دولار، للإنفاق على مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة القادمة.

وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.