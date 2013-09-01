خبير: أسواق النفط تترقب قرار الكونغرس

توقع الخبير الاقتصادي كامل الحرمي في لقاء له مع قناة "العربية" هبوط أسعار النفط لحدود 110 إلى حين صدور قرار من الكونغرس الأميركي بشأن تنفيذ هجوم ضد النظام السوري.

وأضاف أن "جولدمان ساكس" توقعت قبل أسبوعين أن تصل أسعار النفط لـ115 دولاراً لأسباب أساسية ليس لها علاقة بالحرب المرتقبة.

وأشار الى أنه لو جاء القرار بضرب مراكز محدودة فإن ذلك سيعزز الأسعار ويرفعها نوعاً ما، الى أن تنخفض لاحقاً. وحذر من إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل كبير في حال توسعت الحرب وشملت مناطق مجاورة خوفاً من نقص الإمدادات في منطقة الخليج العربي.

ومن جهة أخرى، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام يوم الجمعة في تعاملات متقلبة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يسعى إلى تحرك محدود ضد سوريا لا يتضمن التزاماً مفتوحاً أو عملية عسكرية كبيرة.

وبنهاية التعاملات انخفض سعر عقود خام برنت لتسليم أكتوبر/تشرين الأول عند التسوية 1.15 دولار إلى 114.01 دولار للبرميل بعد أن هوى في وقت سابق من جلسة التعامل إلى 113.63 دولار. وختم برنت الأسبوع مرتفعاً 2.7 %.

وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم أكتوبر عند التسوية 1.15 دولار إلى 107.65 دولار للبرميل بعد أن هوى في وقت سابق من التعاملات إلى 106.75 دولار. وختم الخام الأميركي الأسبوع مرتفعاً 1.2 %.