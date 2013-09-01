"بالم يوتيليتيز" تنوي تطوير مشاريع تبريد بقطر والسعودية

كشفت شركة "بالم يوتيليتيز"، التابعة لدبي العالمية، عن مشروعين جديدين لبناء محطتي تبريد إضافيتين في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مروان النقي، في مقابلة مع قناة "العربية" إنه يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار النهائي في المشروعين 1.530 مليار درهم، كما ستستثمر الشركة 3 مليارات درهم في أحد المشاريع في إمارة أبوظبي.

ولفت النقي إلى أن الشركة رصدت 380 مليون درهم حتى الآن لمشروعي بناء محطتي تبريد إضافيتين في دبي.

وأوضح النقي أن شركة "بالم يوتيليتيز" حققت 90 مليون درهم أرباحاً في النصف الأول من العام الجاري.

وقال النقي إن إمارة دبي لا تزال هي المصدر الأول لأعمال وعائدات الشركة التي سجلت نمواً بنسبة 240%، خلال الثلاث سنوات الماضية.