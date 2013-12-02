جزيرة آلديرني البريطانية تتجه لتصنيع عملة "بت كوينز"

تدرس جزيرة آلديرني البريطانية خطة جريئة قد تجعلها أول جهة تصنع نسخة مادية من عملة الـBITCOINS (بتكوينز)، وهي عبارة عن قطعة معدنية تحتوي من الداخل على الذهب.

وتدرس جزيرة آلديرني تصنيع العملات الجديدة، والتي لاقت في الآونة الأخيرة رواجاً كبيراً، بالتعاون مع "رويال مينت ـ ROYAL MINT، وهي الهيئة المسؤولة عن تصنيع القطع والنقود المعدنية في بريطانيا.

الجدير بالذكر أن جزيرة آلديرني تعتبر ثالث أكبر وأقصى الشمال من جزر القنال، ولها حكومة خاصة، ويبلغ عدد سكانها 2400 نسمة، واقتصادها يعتمد في الغالب على السياحة وصناعة محدودة التمويل. لكن التجارة الإلكترونية بدأت تلعب دوراً كبيراً في الدخل في الجزيرة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سيف الدين عموص، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، إن "بت كوينز" لن تتحول إلى عملة معدنية في حال تمت هذه الخطوة، حيث إنه سيتم دمجها مع الذهب، ولن يتأثر سعراهما بهذا الدمج.

وأكد عموص أنه ليس هناك أي جهة تنظيمية تتحكم على تداولات "بت كوينز"، مشيراً إلى أن المعروض المحدود من العملية يحميها من فقاعة المضاربة.

ولفت إلى أن سعر "بت كوينز" قفز مليون ضعف خلال الأربع سنوات الماضية.

