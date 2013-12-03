بهاء الدين: مصر لا تنوي مواصلة الاعتماد على المساعدات

كشف نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور زياد بهاء الدين أن مشاريع البنك الأوروبي لإعادة البناء في مصر في العام المقبل ستصل قيمتها إلى 158 مليون يورو.

وقال نائب رئيس الوزراء في لقاء مع العربية، "عمليات البنك الأوروبي لإعادة البناء في مصر متوقفة منذ 30 يونيو، انتظاراً لما يسفر عنه الوضع السياسي في مصر، والمسار الديموقراطي".

وشدد بهاء الدين على أن مصر لا تنوي مواصلة الاعتماد على المساعدات الخارجية، بل تسعى بقوة لجذب الاستثمارات الخاصة، مؤكداً أن القاهرة لم تخصص أي استثمارات لدولة أو جنسية بعينها.

وأوضح أن مصر دعت مستثمرين من جميع دول العالم لحضور مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي الذي تنطلق فعالياته غداً في القاهرة بهدف إعادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.

وتحدث عن تأثير إقرار الدستور على التعاون مع الدول المانحة الأوروبية، قائلاً إن إقرار الدستور وعودة الحياة الطبيعية يفتح المجال أمام المزيد من المساعدات والدعم من الدول الصديقة.