وفد قطري يشارك في مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجي غداً

تستضيف مصر ابتداء من غد مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي، الذي تشارك فيه وفود من عدة دول عربية، من بينها وفد قطري هو الأول منذ أحداث يونيو.

من جهته أكد أحمد أبو هشيمة رئيس شركة حديد المصريين، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، في لقاء خاص مع قناة العربية، أن الوفد القطري سيشارك في أعمال المؤتمر التي تبدأ غداً.

وأوضح أن الوفد القطري سيضم 18 رجل أعمال قطري على رأسهم الشيخ محمد بن سحيم، لافتاً إلى أن وزارة الاستثمار المصرية وجهت دعوة لدولة قطر لحضور المؤتمر.

وأشار إلى أن قطر دولة خليجية تتطلع للاستثمار في السوق المصرية التي تزخر بالفرص الاستثمارية الجاذبة، كما أن الوفد القطري يتطلع لرؤية الفرص التي تعتزم الحكومة المصرية عرضها خلال المؤتمر، مطالباً الحكومة المصرية بضرورة تعديل القوانين لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الخارجي.