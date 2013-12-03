HSBC: فوز دبي بإكسبو يؤكد تغلبها على السنوات "العجاف"

قال كبير الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي"، سايمن وليامز، في حديث مع "العربية"، إن دبي قادرة على تمويل المشاريع المستقبلية التي سيتطلبها إكسبو 2020ـ متوقعاً أن يتم التمويل من مواردها الذاتية وأسواق الائتمان المحلية والعالمية.

وأضاف وليامز "فوز دبي بإكسبو 2020 خبر مهم ليس فقط لدبي وإنما للمنطقة ككل من ناحية النمو الاقتصادي والترويج للخليج على صعيد عالمي في ظل استضافة قطر أيضاً لكأس العالم، وما يلفت انتباهي هو أن الخبر يشكل نهاية لفترة السنوات الخمس التي عاشتها دبي بعد أزمة الائتمان العالمية وتأثر قطاعها العقاري وتزايد التشكيك بقدرتها على التغلب على هذه التحديات، لكن من يعرف منا دبي كان يدرك قدرتها على النهوض باقتصادها والفوز بإكسبو برهان على طموح دبي وتغيّر النظرة العالمية تجاهها".

وأكد وليامز أنه سيتم مراجعة هذه التقديرات الأولية مع اتضاح تفاصيل "إكسبو"، ولكن دبي قادرة على تمويل المشاريع القادمة من مواردها الذاتية ومن أسواق الأسهم بجانب أسواق الائتمان المحلية والعالمي، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه دبي مستقبلاً هو تأمين التوازن في النمو الاقتصادي للتأكد من أن وتيرة النمو مستدامة.