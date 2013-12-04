"إعمار" تحصل على موافقات رسمية لمشاريع جديدة في مصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبّار، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى الاستثمار المصري الخليجي، إن الشركة حصلت على الموافقات الرسمية اللازمة لمشروعين جديدين في الطريق الصحراوي والقاهرة الجديدة بمليارات الجنيهات.

وأضاف العبّار: "تم تسليم أجزاء كبيرة من مشاريعنا في مصر إلى الزبائن".

ولفت رئيس شركة إعمار العقارية إلى أن المشاريع الجديدة التي حصلت الشركة على موافقات رسمية بشأنها تقع في الطريق الصحراوي والقاهرة الجديدة.

وحول ارتفاع أسعار العقارات قال العبّار: "نفضّل ارتفاعات منطقية ومستدامة في أسعار العقارات ولا نفضل الارتفاع السريع".

وأوضح أن ارتفاع الأسعار في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة كان سريعاً وغير مرغوب، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي سيعيد النشاط السياحي والعقاري إلى مصر.