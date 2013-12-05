"HSBC" يتوقع نمو أسعار الذهب بـ150 دولارا خلال 18 شهرا

توقع رئيس استراتيجية العملات في بنك "HSBC"، ديفيد بلوم، في مقابلة مع قناة "العربية"، البدء بتقليص التيسير الكمي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفيما يتعلق بالعملات التي يفضلها، أشار بلوم إلى أن العملة النرويجية من أفضل العملات في العالم حالياً بالإضافة الى الدولار.

وقال بلوم: "الوضع السياسي استقر وسوق السندات مستقر على المدى الطويل، وبحلول الربع الأول من العام المقبل أتوقع التخفيف من التيسير الكمي في الولايات المتحدة".

وحول تحركات أسعار اليورو قال بلوم: "على المدى القصير الى المتوسط نرى أن اليورو سيواجه بعض الضعف، المركزي الأوروبي خفض مؤخراً أسعار الفائدة، كما أن هناك إمكانية لقيامه بجولة جديدة من إعادة تمويل طويلة الأجل. إذاً التوجه في أوروبا هو لمزيد من التحفيز، في حين الولايات المتحدة تتجه لتخفيف التيسير الكمّي، وهذا سيعرض اليورو الى الضعف مقابل الدولار".

ويرى بلوم أنه "على مدار العام المقبل نظرتنا إيجابية للبلاتين والذهب والمعادن الثمينة. نتوقع ارتفاع أسعار الذهب 100 الى 150 دولاراً عن مستوياته الحالية خلال هذه الفترة".