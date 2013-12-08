التوصل لأول اتفاق تجاري عالمي يوفر 20 مليون فرصة عمل

أشاد الخبير في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، في مقابلة مع قناة "العربية"، بالاتفاق الذي توصلت إليه منظمة التجارة العالمية باعتباره سيساعد الدول الفقيرة على تصدير السلع التي تنتجها مقابل تعرفة جمركية منخفضة.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أعلنت توصلها إلى أول اتفاق عالمي منذ تأسيسها عام 1995.

ومن المتوقع أن يضيف أول اتفاق تجاري عالمي نحو تريليون دولار، ويوفر 20 مليون فرصة عمل.

الاتفاق العالمي تضمن إقرار إجراءات من شأنها تقليص القيود التجارية، وتسريع الإفراج الجمركي على السلع، ما سيوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل، معظمها في الدول النامية، بحسب التقديرات.

وتوصل أعضاء المنظمة إلى هذا الاتفاق بعد أن تخلت كوبا عن تهديدها باستخدام حق الفيتو على حزمة الإجراءات.