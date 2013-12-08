رئيس البورصة المصرية: طروحات جديدة بالنصف الأول من 2014

توقع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، في مقابلة مع قناة "العربية"، إدراج كيانات كبيرة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف عمران: "هناك جهد كبير يُبذل لجذب كيانات كبيرة، خاصة بعد عمليات الدمج التي شهدتها شركات ذات حجم كبير، السيولة الموجودة في السوق تسمح بإدراجات جديدة".

وقال عمران: "كان لدينا اجتماع قبل شهر ونصف مع الشركة العربية للإسمنت وإجراءات أتوقع انتهاءها في الربع الأول من 2014، وقد نرى أول طرح في البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2014، وذلك منذ طرح شركة عامل جروب في عام 2010".

ولفت إلى أن عتاقة للصلب 10% اقتربت من المراحل النهائية لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، لافتاً إلى أن إدارة البورصة ستركز الفترة القادمة على جذب شركات جديدة للسوق.

وأوضح عمران أن إدراج الشركات الخاسرة سيكون لها قيود، ولن يكون الباب مفتوحاً، ومن بين الضوابط أن تكون الخسائر ناتجة عن طبيعة النشاط أو لظروف استثنائية كأن تكون الشركات تعمل في التنقيب عن المعادن أو البترول ما يعني أن يستغرق تحقيق الأرباح وقتاً وسيكون هذا محل تقدير.

وتجرى اختبارات على الربط بين البورصة المصرية ومصر للمقاصة للتأكد من تطبيق تي بلس 1، ونأمل أن يكون في الربع الأول من 2014 الانتهاء من جميع التجارب للتطبيق.

وأكد عمران أنه بدأ التجريب بالفعل لتطبيق نظام "T+1"، على أن يتم تطبيقه فعلياً في الربع الأول من العام المقبل.

وحول البورصة المصرية وأبرز المستحقات العام المقبل، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية.