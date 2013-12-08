والي: قرض صندوق خليفة لمصر يوسع تمويل المشروعات الصغيرة

توقعت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، غادة والي، في مقابلة مع قناة "العربية" الانتهاء من العمل في صياغة الاتفاق المالي مع صندوق خليفة بشأن قرض بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر من الآن.

وأضافت والي "الإطار الذي تم توقيعه يركز على تنظيم العلاقة التعاقدية لقرض بقيمة 200 مليون دولار".

وكان قد تم إبرام اتفاقية بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق خليفة الإماراتى بقيمة 200 مليون دولار، بهدف وضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي.

وأوضحت والي أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الأولى بين الصندوق الاجتماعي في مصر وصندوق خليفة.

وأشارت والي إلى أن الصندوق يقدم التمويل للمشروعات الصغيرة في مصر من خلال البنوك والجمعيات الأهلية ومكاتب الصندوق الموجودة في 30 محافظة.