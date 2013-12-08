مصر تطرح رخصة الاتصالات الموحدة خلال الأسابيع المقبلة

تستعد سوق الاتصالات في مصر لاستقبال الرخصة الموحدة للاتصالات التي من المتوقع طرحها خلال الأسابيع المقبلة.

وستمكن الرخصة الموحدة شركات الاتصالات من تشغيل شبكات الهاتف الثابت والمحمول، وهي خطوة ستسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الهاتف المحمول.

من جهته، نفى عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن تكون الرخصة الموحدة للاتصالات بمثابة رخصة رابعة للهاتف المحمول في مصر، كما نفى أن يتم تنظيم مزاد لهذه الرخصة.

وقال في لقاء خاص مع قناة "العربية": "هذه الرخصة تمثل إطاراً عاماً تحدده في الدولة يسمح لشركات الاتصالات العاملة في الدولة من الاستفادة من البنية التحتية للشركات الأخرى".

وأوضح أنه بموجب هذه الرخصة، سيتم السماح لشركات المحمول باستخدام البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف الثابت، كما سيتم السماح للشركة المصرية للاتصالات باستخدام البنية التحتية لشركات الاتصالات الأخرى لتقديم خدمات المحمول.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح مجالات استثمارات جديدة لجميع الشركات العاملة في السوق.

وتعمل في مصر حالياً ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون وموبينيل واتصالات مصر.