أكثر من مليون سعودي ضخوا 700 مليون ريال باكتتاب "بوان"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بوان" السعودية، سليمان أبو لحية، في مقابلة مع قناة "العربية": تواصل الشركة التوسع في القطاعات التي تعمل في السوق السعودية، خاصة في المحطات والمحولات الكهربائية والخرسانة الجاهزة.

وأضاف أبو لحية "نجحنا في الحصول على عقود من الشركة السعودية للكهرباء، سيتم توريدها بالكامل في 2014، وسيتم في الربع الأول من العام المقبل افتتاح مصنع الخرسانة الجاهزة في مدينة جدة، إضافة لزيادة بـ25%، لطاقة مصنع المحولات الكهربائية".

ولفت أبو لحية إلى أن الإقبال على عملية الاكتتاب كان كبيراً، ما يعكس مدى ثقة المكتتبين من الأفراد أو المؤسسات في مستقبل الشركة، وهذا سيكون حافزاً لإضافة نجاحات جديدة.

وكانت نسبة التغطية في اكتتاب الأفراد في أسهم شركة بوان القابضة قد تجاوزت 260%، بحسب مدير الاكتتاب شركة السعودي الفرنسي كابيتال، حيث تم تخصيص 6 أسهم لكل مكتتب.

وضخ 1.1 مليون مكتتب مبلغ 704 ملايين ريال للاكتتاب في 7.5 مليون سهم، تمثل الحصة المخصصة للأفراد، بسعر 36 ريالاً للسهم الواحد.

وقد تم تحديد السعر عن طريق بناء سجل الأوامر بعدما تمت تغطية المؤسسات بنسبة 48%.

يذكر أن بوان تعمل في قطاعات الصناعات الكهربائية والمعدنية بجانب الخشبية والخرسانية.