"الخبير" تتوقع عائد 14% على استثمارها في إكسبرس للتغليف

قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة "الخبير" المالية، أحمد غوث، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الحصة التي تم الاستحواذ عليها في الشركة الإماراتية تبلغ 60%، بقيمة 100 مليون ريال تم تمويلها ذاتياً.

وكانت شركة الخبير المالية السعودية قد أعلنت استحواذها على حصة الأغلبية في شركة "إكسبرس" الإماراتية الخبير المالية السعودية على حصة الأغلبية في مجموعة إكسبرس لمنتجات التغليف، في ثاني استحواذ لها في القطاع الصناعي في الإمارات.

وتوقع غوث خلال مقابلته مع "العربية" عائداً يقارب 14% على استثمار الخبير في مجموعة إكسبرس.

وكانت شركة الخبير المالية قد جمعت في العام نفسه أكثر من 200 مليون دولار من خلال طرح خاص مع مستثمرين محليين.

كما توقع غوث اتساع نطاق أعمال "إكسبرس للتغليف" خاصة في السوق السعودية.

يشار إلى أن مجموعة بن لادن تعد مساهماً رئيسياً في شركة الخبير المالية، التي تدير حالياً أصولاً تقدر بـ500 مليون دولار، كما تدرس الخبير المالية إدراج أسهمها في السوق السعودية.