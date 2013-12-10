السعودية تتحول للاقتصاد المعرفي خلال 17 عاماً

قال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي، فؤاد الذرمان، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن السعودية تستهدف التحول إلى اقتصاد المعرفي خلال 17 عاماً.

ويستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "أونيسكو" ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المنتدى العالمي لمجتمع المعرفة، في مدينة الظهران.

وقد ناقش المنتدى بناء المجتمع المعرفي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، والمُخرجات التعليمية المطلوبة لبناء المجتمع المعرفي.

وأشار الذرمان إلى أن المنتدى يشكل فرصة هامة لمناقشة اقتصاد المعرفة والدعم المطلوب من جانب الحكومة والقطاع الاقتصادي للتحول إلى اقتصاد المعرفة.

وقال الذرمان: "استراتيجية المملكة أطلقت قبل شهور، وهي تنظر إلى التحول لاقتصاد المعرفة بشكل كلي وسط أفق زمني للتنفيذ على 17 عاما".

وأضاف: "نتطلع إلى الانتقال خلال 10 سنوات لاقتصاد المعرفة، وهي عملية مستمرة، والمهم هو تكوين الزخم والحراك الذي يؤدي لتسريع هذا التحول".